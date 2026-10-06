अधूरी सी है जिंदगी

हम दोनों एक ही नांव पर सवार हैं, कुछ अधूरी सी है दोनों की जिंदगी,

तुम्हें सुकून की तलाश है और मुझे तुम्हारी सनम,

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59 minutes ago