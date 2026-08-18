अपने को दूर कर लूंगा

अपनी आंखों, होंठों से भी अब तेरा ज़िक्र नहीं करूंगा मैं,

तुम से ही नहीं सारी दुनिया से अपने को दूर कर लूंगा मैं।

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2 घंटे पहले