अपना कोई नहीं होता

हवा की तरह समय दिखाई नहीं देता,पर बहुत कुछ दिखा जाता है वो,

अपना होने का हर कोई दवा करता है पर अपना कोई नहीं होता है,

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एक घंटा पहले