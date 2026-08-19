अजीब सुकून मिलता है

तू अपने,मेरे कसमें, वादों की कातिल और विश्वासघाती है,

फिर भी तेरे हाथों मरने, बर्बाद होने में एक अजीब सा सुकून मिलता है,

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54 मिनट पहले