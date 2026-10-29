अब याद नहीं आता

अब याद नहीं आता मैं और तुम कब मिले थे,

तुम देखोगी तो कुछ उम्मीद हो जाए, वरना भूल गया सब कुछ,

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34 मिनट पहले