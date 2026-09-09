अब मुसीबत क्या देखूं

मुहब्बत हो गई है तुम से तो तेरी सूरत अब क्या देखूं,

अब मान लिया तुम्हें अपनी जान तो दौलत क्या देखूं,

तुम पर लुटा दिया सब कुछ, तो अब मुसीबत क्या देखूं,

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48 मिनट पहले