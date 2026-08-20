अब बस भी करो सनम

अब बस भी करो सनम, कहीं ऐसा ना सो छलक जाए एक दिन सब्र का जाम,

मैं तुम्हारे इंगनोर करने के रवैए से भरा पड़ा हूं सनम,

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1 hour ago