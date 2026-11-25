आंखों के मायखाने

तेरी आंखों के मायखाने में रखी सारी बोतलों को मुझ आज पीनी है ,

अगर तेरी बेवफ़ाई भूल गया तो शहर की हसीनाओं के मायखानों को खरीद लूंगा,

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50 मिनट पहले