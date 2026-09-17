आंखें झुका लेता हूं

दिल जब कभी तड़पता है तो उसे दिल में छुपा लेता हूं,

आंखें जब नम हो जाती हैं तो आंखें झुका लेता हूं,

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एक घंटा पहले