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Dlip Kumar

Dlip Kumar

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                            आज का युवा जो बड़ा अकेला है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेला है क्योंकि उसकी चिंताओं में उसके कोई साथ नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिंता भविष्य की, चिंता घर की ,चिंता उस प्रेमिका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की जिस से वो इश्क करता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि कहीं उसे कोई और ना ले जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो युवा चिंता से भागता है कभी नशा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की तरफ तो कभी वासना की तरफ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर ना नशा ना वासना उसकी चिंता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिटा सके। बस वो पल है उनमें जो उसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिंता से कुछ समय के लिए दूर करते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जैसे ही नशा या वासना पूरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होती ,चिंता का विचारों में एक सैलाब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उमड़ता है। सैलाब उसे याद दिलाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि कुछ नहीं बदला। पर फिर भी उन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तरफ भागता, क्योंकि कुछ समय के लिए चिंता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की दूरी सुकून देती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर कभी भविष्य मे डुबा मिलता है वो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भविष्य की चिंताएँ उसे रोज मारती है, लेकिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचने की बात है जो भविष्य उसने दैखा नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका इतना डर , कैसे ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सायद वो डर किसी ने उनमें डाला है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डालने वाला स्वयं उसका कोई अपना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर वाला उसे कुछ कहते नहीं, पर फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भी वो समझ ही लेता है। वो युवा कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भागता नहीं जिम्मेदारियों से, जो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युवा सच मे बड़ा अकेला है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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