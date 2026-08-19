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मेरी माटी मेरा देश

dk Shalini

dk Shalini

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                            इस पावन,माटी पर कितने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लुटा गए हैं प्राण ,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर डाले हैं हम, लोगों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत बड़ा एहसान,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज दे रहे,इस आंगन से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनका यह संदेश,,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी माटी, मेरा देश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी माटी ,मेरा देश 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतिहासों में, मिटा दिया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनको वापस लाएंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश्मीर के इस जन्नत में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन-गण ,मंगल जाएंगे,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी रक्त से ,लाल हुई थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे देश की यह माटी,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें सुनाऊ, रही है हरदम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीर देश की परिपाटी,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं बदलूंगा, तुम बदलोगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदलेगा परिवेश,,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी माटी,मेरा देश,(2)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत की इस,पुण्य भूमि को,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब मिल, शीश झुकाते हैं,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर, गांव की, मिट्टी लेकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिव्य कलश, में मिलाते हैं,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस मिट्टी में,भस्म मिला है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसका,तिलक लगाएंगे,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसको स्वर्ण,कलश में रखकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजधानी ले जाएंगे,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीरों की ये हस्ती है ये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनका है अवशेष,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी माटी, मेरा देश ,,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं सेब के, बाग बगीचे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केसर,कहीं पे, लहराए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं बर्फ की,चादर ओढ़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उच्च शिखर भी शर्माए,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं शैल उर,चीर के निकले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखो शीतल जल धारा,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन निर्मल हो,मन गर्वित हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आश्चर्य चकित,हो जग सारा,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब कोई, झगड़ा ना होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिटेंगे सारे क्लेश,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी माटी, मेरा देश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी माटी मेरा देश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी माटी, मेरा देश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-दीपेंद्र तिवारी 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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