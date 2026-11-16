एक दिन मैं अपने आप से मिली

फुर्सत के कुछ पल चुरा कर इस ज़माने से,

एक दिन मैं अपने आप से मिली।

जैसे बरसों से बिछड़ी कोई सहेली,

आज मुझे फिर से राहों में मिली।

थाम कर अपना ही हाथ, मैं देर तक बैठी रही,

जो अनकही थीं बातें, वो खामोशी से कहती रही।

समझाया खुद को कि हर किसी को खुश करना ज़रूरी नहीं,

अधूरी ही सही, पर मेरी अपनी कहानी भी कम खूबसूरत नहीं।

उस मुलाकात ने मुझे एक नया हौसला दिया,

बिखरे हुए मेरे वजूद को फिर से जोड़ दिया।

अब किसी और के सहारे की तलाश नहीं रहती,

क्योंकि उस दिन के बाद, मैं खुद से कभी खफा नहीं रहती।

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35 मिनट पहले