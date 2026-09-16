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न जाने क्यों......

Dinesh uniyal

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                            न जाने क्यों.....
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने क्यों यह ज़िंदगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेत की तरह हाथों से फिसल रही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे अपना समझकर थामा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही मुट्ठी से निकल रही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने तो बस इतना चाहा था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो पल किसी के अपने हो जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थके हुए इस सफ़र में कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के कंधे पर सिर रख पाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर यहाँ तो रिश्ते भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रूरतों के मौसम में पलते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज ढलते ही अक्सर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने साये भी साथ छोड़ चलते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने क्यों जिन्हें दिल दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही दिल का हिसाब माँगते रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम ख़ामोश होकर टूटते रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और लोग हमें ख़ुश समझते रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे पर मुस्कान रखकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने उम्र गुज़ार दी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोगों ने पूछा—“सब ठीक है?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हमने हँसकर बात टाल दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी अजीब है ये ज़िंदगी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे पाने में उम्र बीत जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे खोने में एक पल लगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर वही एक पल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरी उम्र याद आता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ सपने आँखों में रह गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अपने रास्तों में खो गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रिश्ते पास होकर भी दूर थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कुछ दूर होकर भी अपने हो गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम वक़्त को रोकना चाहते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त हमें ही रोकता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम कल की तलाश में चलते रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आज हमारे हाथों से निकलता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब शिकायत किससे करें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब कहानी अपनी ही लिखी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे मुकद्दर समझकर जीते रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद वो हमारी अपनी ही ख़ामोशी थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने क्यों यह ज़िंदगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रोज़ कुछ कम-सी लगती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ बहुत है चारों तरफ़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी तन्हाई साथ चलती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन शायद यही सच है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी ठहरने का नाम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो चला गया, वह लौटेगा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आज है, वह कल होगा नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए अब जो पल मिला है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे जी लेने का मन करता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटे हुए आईने में भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना चेहरा देखने का मन करता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि रेत तो फिसलेगी ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह उसकी फ़ितरत है शायद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जब तक मुट्ठी में है कुछ रेत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब तक सफ़र बाकी है शायद।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने क्यों यह ज़िंदगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेत की तरह हाथों से फिसल रही है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी दिल कहता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जी ले इसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि लौटकर आने वाली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ यादें होती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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49 minutes ago

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