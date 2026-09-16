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एक फूल और कुछ यादें

Dinesh uniyal

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                            एक फूल और कुछ यादें
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक फूल और कुछ यादें, संभाले बैठा हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे जाने का हर ग़म, छुपाए बैठा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो फूल जो कभी तेरे हाथों से मिला था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी उसे सीने से लगाए बैठा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंखुड़ियाँ सूख गईं, रंग भी खो गया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी उसमें तेरा एहसास पाए बैठा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू लौटकर आएगा—ये उम्मीद नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी दरवाज़ा दिल का सजाए बैठा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बातें थीं जो तुझसे कह नहीं पाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो बातें आज तक दिल में दबाए बैठा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू भूल गया होगा वो गुज़रे हुए लम्हे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हर लम्हे को आँखों में बसाए बैठा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ता तो हमारा कब का खत्म हो चुका है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर तेरी यादों से रिश्ता निभाए बैठा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग पूछते हैं—“किसका इंतज़ार है अब भी?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मुस्कुराकर अपना दर्द छुपाए बैठा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरझाया हुआ फूल कहता है यही मुझसे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“कुछ लोग बिछड़कर भी कहाँ जाते हैं दिल से…”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी एक बात को सच मानकर शायद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अपनी तन्हाई को गले लगाए बैठा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक फूल और कुछ यादें, संभाले बैठा हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे जाने का हर ग़म, छुपाए बैठा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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