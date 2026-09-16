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भूत होते हैं क्या?.....

Dinesh uniyal

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                            भूत होते हैं क्या?....
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक व्यंग्यात्मक कविता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूत होते हैं क्या?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सवाल बड़ा गंभीर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के लिए हकीकत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के लिए सिर्फ़ तसवीर है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो जानते हैं—कहते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“हाँ साहब! भूत होते हैं!”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो नहीं जानते—हँसकर कहते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“अरे छोड़ो, ये भी कोई बात है!”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक कहता—“मैंने देखा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आधी रात को पीपल के नीचे!”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरा बोला—“भाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम थे होश में या नशे में?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहला बोला—“सफेद कपड़े थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा में बाल लहरा रहे थे!”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरा बोला—“अरे मूर्ख!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो तो शर्मा जी थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह की सैर को जा रहे थे!”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वाह रे इंसान!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे समझ न पाए—उसे भूत बना दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसका जवाब न मिला—उसे रहस्य बना दिया!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ने कहा—“रात आवाज़ आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई दीवार के पीछे रोया।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरा बोला—“भूत होगा!”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीसरा बोला—“पहले देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पड़ोसी का बच्चा तो नहीं सोया!”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाबा बोले—“भूत भगाएँगे!”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंडित बोले—“पूजा करवाओ!”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डॉक्टर बोले—“डर कम करो!”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और दुकानदार बोला—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“पहले मेरी अगरबत्ती तो खरीदो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भूत को बुलाओ!”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैज्ञानिक पूछते—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“भूत का प्रमाण कहाँ है?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूत शायद मन ही मन बोला—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“भाई, प्रमाण देने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले मुझे दिखाई तो देने दो!”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो डरता है—उसे हर परछाईं भूत लगती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो नहीं डरता—उसे वही परछाईं पेड़ लगती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया में भूत कम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूतों की कहानियाँ ज्यादा हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कहानियों से कम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी कल्पनाएँ ज्यादा हैं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी भूत हवेली में मिलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी पुराने कुएँ के पास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सबसे ज्यादा दिखाई देता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब बिजली चली जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और घर में अकेले हों आप! 😄
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब बहादुर इंसान भी कहता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“हनुमान चालीसा कहाँ रखी है?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जो कल तक कहता था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“भूत-वूत कुछ नहीं होते,”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही सबसे पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरवाज़े की कुंडी जाँचता है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूत है या भ्रम है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसका फैसला कौन करे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने देखा, वो डर रहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने नहीं देखा, वो बहस करे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद असली भूत कोई और है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दिखाई नहीं देता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर इंसान को भीतर से खाता है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी डर का भूत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी लालच का भूत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी अहंकार का भूत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी झूठ का भूत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन भूतों से कौन बचाएगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन मंत्र पढ़कर इन्हें भगाएगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए मेरे दोस्तों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर कभी रात में भूत दिख जाए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले घबराना मत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा ठहरकर देखना…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं ऐसा तो नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूत सामने खड़ा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारा अपना डर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे सामने खड़ा है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अगर भूत सच में मिल जाए…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो उससे हाथ जोड़कर कहना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“महाराज! आप तो रात में आते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमसे तो इंसान दिन में ही डराते हैं!”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तालियाँ भूत के लिए नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस इंसान के लिए बजाइए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो डर के अंधेरे में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच की मशाल जलाए!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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