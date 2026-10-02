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अपनों की ज़ुबाँ से...

Dinesh uniyal

Dinesh uniyal

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                            अपनों की ज़ुबाँ से...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने सुनी है अपनी ही बुराई अपनों की ज़ुबाँ से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल रो पड़ा है अपनी ही रुसवाई अपनों की ज़ुबाँ से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनके लिए मैं उम्रभर दुनिया से लड़ता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझको मिली है मेरी ही तन्हाई अपनों की ज़ुबाँ से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन हाथों को थामकर मैंने सफ़र काटा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छूटे हैं वही हाथ, बड़ी बेवफ़ाई अपनों की ज़ुबाँ से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने तो उनके ज़ख़्म भी सीने से लगाए थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलती रही मगर मुझे गहराई अपनों की ज़ुबाँ से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गैरों से क्या शिकायत, वो तो गैर ही ठहरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो चोट लगी, वो लगी परछाई अपनों की ज़ुबाँ से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनको बताया था हर एक राज़ दिल का मैंने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निकली वही मेरी हर सच्चाई अपनों की ज़ुबाँ से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मुस्कुराता रहा, ताकि रिश्ते न टूट जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोता रहा मगर अपनी ही खामोशी में छुपकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना अजीब दर्द है रिश्तों की दुनिया में—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना ही दे गया हमें सफ़ाई अपनों की ज़ुबाँ से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब किससे पूछूँ कि मेरी ख़ता आखिर थी क्या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब फैसला हो गया बिना सुनवाई अपनों की ज़ुबाँ से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लोग पास रहकर भी अपना नहीं होते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलती है उम्रभर बस जुदाई अपनों की ज़ुबाँ से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे समझा था मैंने अपना आख़िरी सहारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी ने छीन ली मेरी परछाई अपनों की ज़ुबाँ से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब दिल किसी से अपना हाल कहता नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डरता है फिर न निकले सच्चाई अपनों की ज़ुबाँ से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“अनाहत” अब रिश्तों से कोई शिकवा नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक सबक मिला है—तन्हाई अपनों की ज़ुबाँ से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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56 मिनट पहले

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