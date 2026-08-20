वक़्त कब किसके संग चला

वक़्त भला कब किसके संग चला

आदमी अच्छा रहा हो या वो बुरा .

चलता रहा जो समय की चाल संग

चिपक के रोया नहीं कभी दीवार से.



दिनेश चौहान

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एक घंटा पहले