सफ़र अधूरा सब का

कौन कहाँ कब किससे मिल जायेगा

सफ़र अधूरा सब का ही रह जायेगा

अनजानी राहों का बन एक मुसाफिर

बस तलाश मंजिल की चलता जायेगा.

-दिनेश चौहान

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47 मिनट पहले