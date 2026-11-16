बुझ गये दीप परिंदों ने पर समेट लिये

बुझ गये दीप परिंदों ने पर समेट लिये

गीत पनघट के स्वर पायलो से भेंट लिये

ओस पगडंडियों पर घास नर्म होने लगी

उदास चेहरे दिखे ओट घूंघट की लिये .

-दिनेश चौहान

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35 minutes ago