नखरे राधा के दिखते

,जब जब बंसी मन में बजती

मूरत कान्हा की मन बसती

नखरे राधा के ही बस दिखते

हिय में लीला दोनों की रचती.

-दिनेश चौहान

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एक घंटा पहले