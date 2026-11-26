बनेंगे बेवकूफ़ जाने कितने ?

मुखौटे रख सको जितने

सफल होगे ही तुम उतने

फरेबी झूठ बक कर के

बनेंगे बेवकूफ़ जाने कितने ?

-दिनेश चौहान

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48 मिनट पहले