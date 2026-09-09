मुकाम था नहीं उसका

रेल सी निकल गई तेज बहुत

पटरियों सा थरथराता रह गया

मुकाम था नहीं उसका कभी

खड़ा देखता बस वो रह गया.

-दिनेश चौहान

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1 hour ago