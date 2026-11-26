शिगूफा इक नया फिर यहां पेश होगा

मदारी चुप है. नया कुछ खेल होगा

कल फिर आँधियों का रेलम पेल होगा

हवाएँ बाँध कर रखी हैं तिलस्मी ने

शिगूफा इक नया फिर यहां पेश होगा.

-दिनेश चौहान

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27 मिनट पहले