हालात बदलते हैं ख़यालात बदलते हैं

हालात बदलते हैं ख़यालात बदलते हैं

दरख्तों से पत्ते बिन हवाओं के गिरते हैं

रुख तूफान का भी बदल जाता है तभी

लोग जो दुश्मन थे आकर गले लगते हैं.

-दिनेश चौहान

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52 मिनट पहले