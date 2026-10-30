हर इक बात के मायने नहीं होते

हर इक बात के मायने नहीं होते

सतह पर रहा करतीं हैं कुछ बातें

चोट करती हैं कुछ गहरा बहुत

उतर जाती हैं दिल में कुछ बातें .

-दिनेश चौहान

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एक घंटा पहले