खिल उठा मुखड़ा

सुर्ख गालों पर

धूप का एक टुकड़ा

आ बैठा सिमट कर

खिल उठा मुखड़ा.

-दिनेश चौहान

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52 मिनट पहले