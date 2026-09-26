खाना कपड़ा घर भी अच्छा

रोजगार अब धर्म में मिलता

उसमें कोई टैक्स ना लगता

खाना कपड़ा घर भी अच्छा

सारा दिन भी मस्ती में रहता.

-दिनेश चौहान

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53 मिनट पहले