और आती है जिस दिन रह जाता है दिल ऑफिस में

जब भी वो नहीं आती दिल नहीं लगता ऑफिस में

और आती है जिस दिन रह जाता है दिल ऑफिस में.

-दिनेश चौहान

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

31 मिनट पहले