जब पताका ये सनातन धरा में झुकने लगे

जब ऋचाएं वेद की कान को चुभने लगे

स्वर ये शहनाई के अपने राग से हटने लगे

और पताका ये सनातन धरा में झुकने लगे

समझ लेना पतन के दिन अब हमारे आ गये.

-दिनेश चौहान

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले