वो सिर्फ एक बूँद थी आँखों से टपक कर जो गाल पर ठिठकी

वो सिर्फ एक बूँद थी आँखों से टपक कर जो गाल पर ठिठकी

कई रोज से दोपहर के बाद उसे लगातार आ रही थी हिचकी.

-दिनेश चौहान

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52 मिनट पहले