घंटियाँ हाथों में लेकर

मंडियों में सज गये सामान बनकर

कुछ मुखौटे लग गये चेहरे के ऊपर

घंटियां हाथों में लेकर सब चले पर

बिल्लियों के गले सब खाली रहे पर.

-दिनेश चौहान

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एक घंटा पहले