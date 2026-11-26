मन उपवन खिल जाया करता

गीत प्रेम के गा देने से

मन उपवन खिल जाया करता

अधरों पर मुस्कान सजी तो

अंतस धुल जाया करता .

-दिनेश चौहान

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35 मिनट पहले