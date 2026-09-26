चढ़ सिंहासन एक ना मानी

फिर से होगी वही कहानी

राजा चढ़ गया रह गई रानी

वादे खूब किये थे उसने

चढ़ सिंहासन एक ना मानी.

-दिनेश चौहान

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52 मिनट पहले