चाबी में तो जंग लगी है

लंगूरों के हाथ में जब से चाबी सत्ता की सौंपी है

ताले बदल गये अब सारे चाबी में तो जंग लगी है.

-दिनेश चौहान

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52 मिनट पहले