बुलबुले की तरह

एक बुलबुले की तरह है

जीवन

फ़ूट सकता है जो कभी भी

आदमी फिर भी कितना

नासमझ है

चलता है बादशाहत से .

-दिनेश चौहान

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एक घंटा पहले