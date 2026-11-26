आदमी का मिजाज

हर वक़्त आदमी का मिजाज एक सा नहीं रहता

वो भी बदला करता है बदलते मौसम की तरह.

-दिनेश चौहान

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51 minutes ago