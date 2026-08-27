आज फिर त्यौहार में

उड़ गये पँछी सभी वे गांव के खिलखिलाते थे जो व्यवहार में

कुछ परिन्दे लौटकर आ गये लग रहा आज फिर से त्यौहार में .

-दिनेश चौहान

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एक घंटा पहले