सामान्य जन के बीच लौट आना

ये उंचाईयां



सामान्य से विशिष्ट बनना

किसी को नहीं सुहाता,

न भीड़ को,

न अपनों को,

और कभी-कभी

स्वयं को भी नहीं।

भीड़ की अपनी भाषा होती है,

अपने नियम, अपनी सीमाएँ।

जो उनसे एक कदम आगे बढ़ा,

उसे लोग

पहले अचरज से देखते हैं,

फिर संदेह से,

और अंत में

मौन दूरी से।

इस जद्दोजहद में

आदमी

धीरे-धीरे

अपनों के बीच रहकर भी

पराया हो जाता है।

हँसी की महफ़िलों में

उसकी कुर्सी खाली रहती है,

और बातों के बीच

उसका नाम

किसी फुसफुसाहट-सा

दबा दिया जाता है।

वह चलता है

अपनी ही परछाईं के साथ,

अपनी ही धड़कनों से

संवाद करता हुआ।

अकेलापन

उसका हमसफ़र नहीं,

उसकी नियति बन जाता है,

और वह

इसी अकेलेपन में

जीवन बसर करता है।

जब ऊँचाइयों को

छूने की कोशिश होती है,

तो हर पायदान पर

कुछ छूट जाता है:

कोई हाथ,

कोई आवाज़,

कोई पुराना आँगन,

कोई बचपन की गली।

हवा पतली होती जाती है,

साँसें भारी,

और नीचे की दुनिया

छोटी, धुंधली,

किसी भूले हुए सपने-सी।

फिर आता है शिखर।

हिमालय के शिखर की भाँति

चारों ओर

अनंत सूनापन,

न कोई पदचाप,

न कोई पुकार,

सिर्फ़ हवा की सरसराहट

और अपनी ही धड़कन की गूँज।

धवल बर्फ़ से आच्छादित

वह ऊँचाई

दूर से

मुकुट-सी चमकती है,

पर पास से देखो

तो लगता है

जैसे कफ़न में लिपटे हुए हैं:

अपनी इच्छाएँ,

अपने रिश्ते,

अपनी साधारण-सी खुशियाँ,

जिन्हें इस चढ़ाई की कीमत में

चुपचाप दफ़ना दिया गया।

लोग नीचे से

सिर उठाकर देखते हैं,

सराहते हैं,

ईर्ष्या करते हैं,

पर कोई नहीं जानता

कि शिखर पर

सूरज सबसे पहले तो आता है,

पर गर्माहट

सबसे कम देता है।

फिर भी,

इस ठिठुरन में भी

एक सत्य छिपा है।

इसी बर्फ़ के कफ़न से

गंगा जन्म लेती है।

जो शिखर अकेला खड़ा है,

वही पिघलकर

मैदानों को सींचता है,

खेतों को हरा करता है,

प्यासों की प्यास बुझाता है।

शायद विशिष्टता का

यही अर्थ है:

ऊँचाई पर पहुँचकर

जमे रहना नहीं,

बल्कि पिघलना,

बहना,

और फिर से

सामान्य जन के बीच

लौट आना,

नदी बनकर।

तब अकेलापन

सज़ा नहीं रहता,

तपस्या बन जाता है।

और वह धवल कफ़न

मृत्यु का नहीं,

एक नए जन्म का

आवरण लगता है।





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1 hour ago