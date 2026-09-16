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हिन्दी - भारत की आतमध्वनि

Dinesh Chandra Rankawat

Dinesh Chandra Rankawat

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                            हिंदी- भारत की आत्मध्वनि
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी केवल शब्द नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत की पहचान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी की सौंधी खुशबू है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन-जन की मुस्कान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के भावों को स्वर देती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संबंधों में प्राण भरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत की आत्मा से निकली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मधुर सरल यह तान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी भारत की आत्मध्वनि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी भारत का मान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संस्कृत की पावन धारा से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पोषित जिसका रूप हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोक-वाणी के विविध रंग से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसका सुंदर स्वरूप हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव-गली से नगर-नगर तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर-आँगन से विश्व तलक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जनजीवन की सहज चेतना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनकर इसका विस्तार हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी भारत की आत्मध्वनि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी भारत का मान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की ममता इसमें बोले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता का अनुशासन झलके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दादी के किस्सों में गूँजे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन इसके संग-संग पलके।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम-पत्र की कोमल भाषा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीर हृदय का घोष बने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुःख में आँसू पोंछे चुपके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख में मंगल-गीत छलके।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी भारत की आत्मध्वनि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी भारत का मान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कबीर की निर्भीक वाणी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुलसी के विश्वास में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरदास के प्रेम-सरोवर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीरा के मधुमास में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारतेंदु की जागृति बनकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेमचंद के यथार्थ में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिनकर के ओजस्वी स्वर में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गूँजे यह इतिहास में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी भारत की आत्मध्वनि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी भारत का मान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह केवल अतीत की भाषा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं, भविष्य की शक्ति है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान-विज्ञान, शोध-विचारों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नवयुगीन अभिव्यक्ति है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तकनीकी संसार में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव शब्दों को रूप दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डिजिटल युग के द्वार खोलती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह सृजनशील युक्ति है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी भारत की आत्मध्वनि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी भारत का मान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषाएँ भारत की बगिया हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी उसका एक सुमन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंगला, पंजाबी, असमिया मन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मराठी, गुजराती, उड़िया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश्मीरी, मैथिली संग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबकी अपनी सुगंध निराली—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे सुंदर भारत-उपवन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी भारत की आत्मध्वनि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी भारत का मान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी में संवाद बढ़े तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर रहें मन के अंतर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द बनें संवेदना के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिटें विभाजन के पत्थर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाति-प्रांत की सीमाओं से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊपर उठकर प्रेम जगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूसरे को समझ सकें जब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मजबूत बने भारत-अंतर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी भारत की आत्मध्वनि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी भारत का मान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्व-पटल पर हिंदी पहुँचे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ लिए संस्कृति का दीप,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान-विचारों की गंगा बन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहती जाए अविरल, अतीव।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ कहीं भारत का मन है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ सुनाई दे इसकी धुन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्व-बंधुत्व का संदेश सुनाती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बने प्रेम का मधुर प्रतीक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी भारत की आत्मध्वनि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी भारत का मान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ हिंदी को अपनाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल उत्सव के दिन नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोलचाल, व्यवहार, सृजन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहे निरंतर कम न कहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने शब्दों पर गर्व करें हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्य भाषाओं का मान करें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषा बने जोड़ने वाली-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीवारों का साधन नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी भारत की आत्मध्वनि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी भारत का मान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द हमारे दीप बनें और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वाणी बने उजियार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी में हो सत्य-विचार और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी में हो सत्कार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव पीढ़ी के हाथों में देकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान-सृजन की लेखनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन-जन के हृदयों में फिर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जगमग हो इसका संसार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी केवल भाषा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'द्विज' यह संवेदना का गान है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी भारत की आत्मध्वनि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी भारत का मान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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25 मिनट पहले

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