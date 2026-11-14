सक्रिय चेतना और उत्साहपूर्ण सरसता के साथ

हे मेरे प्रभु!

मैं

जब तक स्वाभाविक,

प्राकृतिक मृत्यु आये,

तब तक

उत्तम स्वास्थ्य के साथ,

उत्साहपूर्ण सरसता से

जीना चाहता हूँ।



मैं केवल साँसों की गिनती

बढ़ाना नहीं चाहता,

न ही वर्षों के कैलेंडर में

अपनी आयु के पन्ने जोड़ना चाहता हूँ।

मैं प्रत्येक दिन को

एक नवीन संभावना की तरह,

एक अनमोल उपहार की तरह

जीना चाहता हूँ।



शरीर में शक्ति हो,

मन में उमंग हो,

विचारों में निर्मलता हो,

हृदय में प्रेम का प्रवाह हो,

आँखों में सपने हों,

और उन सपनों को साकार करने का

संकल्प भी जीवित रहे।

मैं ऐसी जीवन्तता के साथ

जीना चाहता हूँ।



बुढ़ापा आये तो आये,

पर मन बूढ़ा न होने पाये।

बालों की श्वेतिमा

अनुभवों का गौरव बने,

चेहरे की झुर्रियाँ

जीवन-संघर्षों की कहानी कहें,

कदमों की गति भले धीमी हो,

पर आगे बढ़ने की ललक

कभी मंद न पड़ने पाये।



मैं अपनी उम्र से नहीं,

अपने उत्साह से पहचाना जाऊँ,

मेरे व्यक्तित्व में

अनुभवों की गंभीरता हो,

पर व्यवहार में

बचपन की निश्छलता बनी रहे।

सीखने की जिज्ञासा,

कुछ नया करने की अभिलाषा

और स्वयं को बेहतर बनाने की चाह

आजीवन बनी रहे।



मैं भोजन केवल पेट भरने को नहीं,

स्वास्थ्य का सम्मान समझकर करूँ,

व्यायाम केवल शरीर सँवारने को नहीं,

जीवन के प्रति उत्तरदायित्व समझकर करूँ।

प्रकृति की गोद में चलूँ,

प्रातःकालीन सूर्य की किरणों से मिलूँ,

पक्षियों का कलरव सुनूँ,

फूलों की मुस्कान निहारूँ,

और हर ऋतु के परिवर्तन में

सृष्टि का सौंदर्य अनुभव करूँ।



मैं हँसना चाहता हूँ

बिना किसी विशेष कारण के,

मुस्कराना चाहता हूँ

बिना किसी अपेक्षा के,

प्रेम करना चाहता हूँ

बिना किसी स्वार्थ के,

और देना चाहता हूँ

बिना प्रतिदान की इच्छा के।



संबंधों में अपनापन हो,

मित्रों में विश्वास हो,

परिवार में आत्मीयता हो,

और समाज के प्रति

कुछ कर गुजरने का भाव हो।

किसी के दुःख में सहारा बनूँ,

किसी के चेहरे पर मुस्कान लाऊँ,

किसी निराश मन में आशा जगाऊँ,

और अपनी उपस्थिति से

किसी का जीवन थोड़ा सरल बनाऊँ।



मैं अतीत की स्मृतियों में

कैद होकर नहीं रहना चाहता,

न भविष्य की आशंकाओं में

वर्तमान को खोना चाहता हूँ।

जो बीत गया, उसे स्वीकार करूँ,

जो आने वाला है, उसका स्वागत करूँ,

और जो आज मेरे पास है,

उसके प्रति कृतज्ञ रहकर

वर्तमान का उत्सव मनाना चाहता हूँ।



धन हो तो उसका सदुपयोग करूँ,

अभाव हो तो धैर्य न खोऊँ,

सफलता मिले तो विनम्र रहूँ,

असफलता आये तो सीखता रहूँ।

परिस्थितियाँ अनुकूल हों या प्रतिकूल,

अपने भीतर का संतुलन

कभी खोना नहीं चाहता हूँ।



मैं पढ़ना चाहता हूँ,

लिखना चाहता हूँ,

सृजन करना चाहता हूँ,

ज्ञान की नई दिशाएँ खोजना चाहता हूँ।

मेरे शब्दों में संवेदना हो,

मेरे विचारों में विवेक हो,

मेरे कर्मों में निष्कामता हो,

और मेरी साधना में

परमात्मा के प्रति समर्पण हो।



मैं रोगों से लड़ने का

साहस अवश्य रखूँ,

पर शरीर की सीमाओं को भी

सम्मान देना चाहता हूँ।

कठिनाइयों में उपचार कराऊँ,

आवश्यकता में विश्राम करूँ,

अपनों का स्नेह स्वीकार करूँ,

और जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में

आशा का दीप जलाये रखूँ।



मैं किसी से ईर्ष्या नहीं,

स्वयं से प्रतिस्पर्धा करना चाहता हूँ।

किसी को पीछे छोड़ने की जगह

स्वयं को आगे बढ़ाना चाहता हूँ।

किसी के दोष गिनने के स्थान पर

अपने भीतर सुधार करना चाहता हूँ।

और जब कभी पीछे मुड़कर देखूँ,

तो लगे कि मैंने

जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाया।



मैं चाहता हूँ

कि मेरी आयु का प्रत्येक वर्ष

अनुभवों से समृद्ध हो,

प्रत्येक माह कुछ नया सिखाये,

प्रत्येक दिन कुछ अच्छा करने का

अवसर लेकर आये,

और प्रत्येक रात्रि

संतोष की अनुभूति के साथ

मुझे विश्राम दे।



मृत्यु से भयभीत होकर

जीवन को संकुचित नहीं करना चाहता,

न ही मृत्यु को आमंत्रित कर

जीवन के दायित्वों से विमुख होना चाहता हूँ।

जब तक परमात्मा ने

इस धरती पर मेरा समय निर्धारित किया है,

तब तक कर्म, करुणा, प्रेम और प्रसन्नता के साथ

अपनी भूमिका निभाना चाहता हूँ।



जब अंतिम संध्या आये,

तो मन में कोई बड़ी शिकायत न हो,

किसी के प्रति वैर न हो,

अधूरे प्रेम का बोझ न हो,

और जीवन के प्रति

कोई अनकही नाराजगी न हो।

बस इतना संतोष हो

कि जो मिला, उसके लिए आभारी रहा,

जो कर सका, उसे निष्ठा से किया,

और जो शेष रह गया,

उसे परमात्मा की इच्छा मानकर

सहजता से स्वीकार किया।



मैं लंबी उम्र की जिद नहीं,

जीवन्त उम्र की कामना करता हूँ।

मैं केवल जीवित नहीं,

जीवन का रस लेते हुए

जीवन्त रहना चाहता हूँ।



जब तक स्वाभाविक, प्राकृतिक मृत्यु आये,

तब तक उत्तम स्वास्थ्य,

निर्मल मन, प्रफुल्लित हृदय,

सक्रिय चेतना और उत्साहपूर्ण सरसता के साथ

जीवन के प्रत्येक क्षण को

एक उत्सव की तरह

जीना चाहता हूँ।





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57 minutes ago