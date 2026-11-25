लौट आओ बचपन के दिन!

एक स्मृतिमय गीत



वो कच्ची सड़कें, वो गलियाँ पुरानी,

वो बचपन की दुनिया, वो बातें सुहानी।

न चिंता किसी की, न कल की कहानी,

वो मिट्टी की खुशबू, वो यादें पुरानी।



कहाँ खो गए वे ठहाकों के मेले,

कहाँ छूट आए वो साथी अलबेले।

कभी धूल में लिपटे, कभी धूप में खेले,

कभी रूठ जाते, कभी साथ झेले।

न मन में कपट था, न रिश्तों में दूरी,

वो छोटी-सी दुनिया थी कितनी जरूरी।

आज मन पुकारे, वो दिन फिर से जी लें,

यादों के आँगन में कुछ पल बिता लें।



याद आते हैं, याद आते हैं,

वो बचपन के दिन बहुत याद आते हैं।

कभी हँसाते हैं, कभी रुलाते हैं,

वो बीते हुए पल बहुत याद आते हैं।



वो कागज की नावें, वो बारिश का पानी,

वो छत पर पतंगों की दुनिया सुहानी।

वो मां की पुकारें, वो दादी की वाणी,

वो किस्सों में ढलती हुई रात रानी।

कभी पेड़ पर चढ़ना, कभी आम खाना,

कभी दोस्तों संग दूर तक जाना।

वो कंचों की बाजी, वो गिल्ली-डंडा,

वो जीतने का जुनून, वो हार का फंडा।



न पैसों की चिंता, न नाम की चाहत,

न दुनिया की दौलत, न शोहरत की आदत।

जो मिलता उसी में खुशी खोज लेते,

छोटी-सी बातों में संसार जी लेते।

न मोबाइल की दुनिया, न इंटरनेट का मेला,

हर मित्र अपना था, हर दिन अलबेला।

वो मन की निश्छलता कहाँ खो गई है,

क्यों जिंदगी इतनी उलझ-सी गई है?



याद आते हैं, याद आते हैं,

वो बचपन के दिन बहुत याद आते हैं।

बीते समय के अनमोल खजाने,

आँखों में बनकर सपने आते हैं।



वो पहली कक्षा का पहला दिन प्यारा,

वो बस्ता उठाना, वो विद्यालय हमारा।

वो घंटी की धुन पर कक्षा में जाना,

वो होमवर्क का डर, वो बहाने बनाना।

वो गुरुजी की बातें, वो डाँट निराली,

वो स्लेट पर लिखना, वो पेंसिल की लाली।

वो मध्यांतर में मिल-बाँटकर खाना,

वो छुट्टी के पहले घर भाग जाना।



वो कॉपी के पन्नों में फूलों का रखना,

वो चुपके से मित्रों के नामों को लिखना।

वो परीक्षा के पहले दुआएँ मनाना,

वो परिणाम सुनकर खुशी से इतराना।

कहाँ खो गईं वे किताबों की खुशबू,

कहाँ खो गईं वे सुबह की आरजू।

अब ऊँची डिग्री, बड़े पद हैं पास,

पर वैसी नहीं है मन में मिठास।



वो साइकिल चलाना, हवा से बतियाना,

गिरकर भी हँसना, फिर उठकर चल जाना।

वो छुट्टी के दिन का अनोखा तराना,

वो नानी के घर का अचानक बुलावा।

वो मेलों की रौनक, वो झूलों की मस्ती,

वो गुब्बारों के पीछे भागती हुई हस्ती।

वो मिट्टी के खिलौने, वो गुड़िया का ब्याह,

वो छोटी-सी खुशियों का कितना बड़ा चाह!



याद आते हैं, याद आते हैं,

वो अपनेपन के रिश्ते याद आते हैं।

जिनमें न स्वार्थ था, न कोई दिखावा,

वो सच्चे हृदय के साथी याद आते हैं।



समय ने बदल दी है जीवन की धारा,

हर व्यक्ति लगता है खुद में बेचारा।

सुविधाएँ बढ़ीं, पर सुकून घट गया,

हँसता हुआ बचपन कहीं छूट गया।

अब खेल मैदानों से कमरे में आए,

बच्चे भी स्क्रीन पर दुनिया सजाएँ।

न आँखों में मिट्टी, न पैरों में छाले,

न पेड़ों के नीचे वो मित्रों के मेले।



माँ आज भी पूछे तो मन भर ही आता,

वो बचपन का खाना बहुत याद आता।

पिता की वो उँगली पकड़कर चलना,

वो छोटी-सी गलती पर डरकर संभलना।

वो घर का आँगन, वो तुलसी का चौरा,

वो अपनों का साया, वो रिश्तों का घेरा।

समय की नदी में सभी बह गए हैं,

हम बड़े हुए और बचपन रह गए हैं।



न लौटेगा फिर से वो बीता जमाना,

न वैसा मिलेगा कोई दोस्त पुराना।

मगर उन स्मृतियों को सँजोकर रखेंगे,

हृदय के किसी कोने में जीवित रखेंगे।

नवपीढ़ी को भी वो संस्कार देंगे,

खुले आसमाँ में उड़ानें भरेंगे।

तकनीक के संग भी खिलौने सजेंगे,

बच्चे खुली धूप में फिर से खेलेंगे।



चलो फिर कभी हम वो गलियाँ निहारें,

पुराने मित्रों को आवाज मारें।

किसी पेड़ की छाया में बैठें जरा हम,

पुरानी कहानी को दोहराएँ जरा हम।

न बचपन लौटेगा, यह सत्य है लेकिन,

बचपन की निश्छलता बच सकती है अब भी।

हृदय में सरलता, व्यवहार में ममता,

यही है बचपन की सबसे बड़ी संपदा।



याद आते हैं, याद आते हैं,

वो बचपन के दिन बहुत याद आते हैं।

जीवन की भागती हुई राहों में,

वो ठहरे हुए पल याद आते हैं।

हम उम्र में चाहे बड़े हो गए हैं,

पर मन के किसी कोने में बच्चे रह गए हैं।



— दिनेश चन्द्र गुरुगरिया 'द्विज'

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46 मिनट पहले