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सत्य निकेतन नहीं: मृत्यु निकेतन

Dhirendra Singh

Dhirendra Singh

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                            *सत्य निकेतन नहीं: मृत्यु निकेतन*
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मदहोशी में रहने वाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाँग–धतूरा चखने वाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नशा तुम्हें है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दौलत का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मस्तिष्क में बैठे विकार का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी देखा है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत्यु का मंज़र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तड़पन,धड़कन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों का विलाप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूना संताप,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपा –धापी सही नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानवता रही नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौत को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेमौत मारते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीतने वाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे हारते?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी देखा है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुझते किसी घर का चिराग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ऊपर लगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे? मिलाओगे दाग़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तुम सोचना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खून के कतरे देखना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखना टाँग टूटी,फटी जूती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखेगा वीभत्स दृश्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूट जाएंगी विलासिता की बुनियाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी देखा है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मलबों में भ्रष्टाचार की निशानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दफ़न हुई जहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युवकों की जवानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयन बनते अश्रु झील
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या तुम चाहते हो उन्हें नोचें चील
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी देखा है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी माँ –बाप का श्रवण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तपते जीवन का श्रमण(मेहनत करने वाला)
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देख लो! देख लो! दिल्ली स्थित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य निकेतन नहीं – मृत्यु निकेतन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पॉंच मंजिला ऊँची मीनार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दे गई सबको खार( काँटा)
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सितंबर सात दो हज़ार छब्बीस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"धुरंधर" हर बार देखे कैसी – कैसी टीस।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-धीरेन्द्र सिंह"धुरंधर"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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