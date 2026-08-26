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प्रकृति के आगे सब बेबस हैं

Dhirendra Singh

Dhirendra Singh

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                            मंजर भयानक दिख रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दौड़ रहे सब लोग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दौड़ लगा रहे सरपट,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाग गए सब रोग ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय झकझोर रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग्लेशियर की चट्टान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो जाएगी अनहोनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं किसी को भान।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जलजला जल लेके चला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल की है खुद नीति।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यासे की प्यास बुझाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनी जल की ऐसी प्रीति।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैलाश मानसरोवर यात्रा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डालेगी व्यवधान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरे के धरे रह गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थे जितने अरमान।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति के आगे सब बेबस हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर देती गुमनाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन,क्या,किस हाल में होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिख देना प्रभु राम।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हौसला बँधे उन सबका भाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसका गया है लाल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शरणागत थे जो भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर उन्हें संभाल।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को शापित ना कर ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब को दे वरदान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे प्रभु "धुरंधर"प्रार्थना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ भी करो बख्श दो प्राण।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-धीरेन्द्र सिंह"धुरंधर
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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