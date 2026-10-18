हिन्दी हमारी शान , भारतवर्ष की पहचान ।

*हिन्दी है हमारी राजभाषा,

यह शब्द है एक ईरानी भाषा।

संस्कृत शब्द सिन्धु से इसका सम्बन्ध भरपूर हुआ,

शब्द 'सिन्धु' का ईरानी भाषा में मिलन इसका हुआ।

तब जाकर वह शब्द 'हिन्द' हुआ उत्पन्न,

प्रत्यय 'ईक' ईरानी का हिन्द से फिर से हुआ मिलन।

'ईक' के मेल से उत्पन्न हुआ हिन्दीक,

शब्द हिन्दीक बना 'हिन्दी' जिस पर साहित्यकारों की हुई प्रीत।

'द मार्डन वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिन्दुस्तान',

हिन्दी साहित्य इतिहास की बनी यह प्रसिद्ध ग्रन्थ की शान।

हिन्दी साहित्य इतिहास का होता भरपूर सम्मान,

'हिन्दी' शब्द से हुई इस भारत वर्ष की पहचान।

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एक घंटा पहले