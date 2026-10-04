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उस मोती का मूल्य हो कैसा?

DHARMENDRA KUMAR

DHARMENDRA KUMAR

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                            अभाव और आवश्यकता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब सूखा खेत किसानों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब नीर का मूल्य हो कैसा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब बचा सके न मरते को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर पीर का मूल्य हो कैसा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मिला अन्न न भूखों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब खीर का मूल्य हो कैसा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब काम न आए दरिद्रों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर अमीर का मूल्य हो कैसा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेज और समर्पण
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो तपा नहीं तपस्या में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो भक्त का मूल्य हो कैसा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बीता भोग-विलासों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो वक्त का मूल्य हो कैसा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बहा नहीं देशरक्षा में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो रक्त का मूल्य हो कैसा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बना सहारा न निर्बल का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सशक्त का मूल्य हो कैसा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते, ज्ञान और स्वाभिमान
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो साथ न दे मुसीबत में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस मीत का मूल्य हो कैसा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो रास न आए जीवन को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस नीत का मूल्य हो कैसा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सिखा सके न औरों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस ज्ञान का मूल्य हो कैसा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बिक गया चंद नोटों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस स्वाभिमान का मूल्य हो कैसा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मिटा न पाया अँधेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस ज्योति का मूल्य हो कैसा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो चमक न पाए आभा से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस मोती का मूल्य हो कैसा?
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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