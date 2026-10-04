उस मोती का मूल्य हो कैसा?

अभाव और आवश्यकता



जब सूखा खेत किसानों का,

तब नीर का मूल्य हो कैसा?



जब बचा सके न मरते को,

फिर पीर का मूल्य हो कैसा?



जब मिला अन्न न भूखों को,

तब खीर का मूल्य हो कैसा?



जब काम न आए दरिद्रों का,

फिर अमीर का मूल्य हो कैसा?



तेज और समर्पण



जो तपा नहीं तपस्या में,

वो भक्त का मूल्य हो कैसा?



जो बीता भोग-विलासों में,

वो वक्त का मूल्य हो कैसा?



जो बहा नहीं देशरक्षा में,

वो रक्त का मूल्य हो कैसा?



जो बना सहारा न निर्बल का,

वो सशक्त का मूल्य हो कैसा?



रिश्ते, ज्ञान और स्वाभिमान



जो साथ न दे मुसीबत में,

उस मीत का मूल्य हो कैसा?



जो रास न आए जीवन को,

उस नीत का मूल्य हो कैसा?



जो सिखा सके न औरों को,

उस ज्ञान का मूल्य हो कैसा?



जो बिक गया चंद नोटों में,

उस स्वाभिमान का मूल्य हो कैसा?



जो मिटा न पाया अँधेरा,

उस ज्योति का मूल्य हो कैसा?



जो चमक न पाए आभा से,

उस मोती का मूल्य हो कैसा?

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले