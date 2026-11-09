आज वही शख़्स मिलने का बहाना ढूँढ़ता तो है।

आजकल लोगों का नज़रिया कुछ बदला तो है,

वरना अपनी अकड़ में कौन इतना झुका तो है।



कल तलक जो बात करना भी गवारा न थी,

आज वही शख़्स मिलने का बहाना ढूँढ़ता तो है।



वक्त ने शायद आईना दिखला दिया होगा,

जो कभी सुनता न था, अब सुन रहा तो है।



जिन्हें अपने रुतबे पर बड़ा गुरूर था,

वो भी अब हालात से समझौता कर रहा तो है।



हमने बदला नहीं अपना अंदाज़-ए-वफ़ा,

बस ज़माने का मिज़ाज कुछ बदला तो है।



किसी के सामने झुकना हमारी फ़ितरत नहीं,

मगर रिश्तों का लिहाज़ अब भी बचा तो है।

— देवराज मिश्रा

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57 मिनट पहले