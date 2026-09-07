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Devendra Singh

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                            वे क्षत्राणियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माथे पर टीका लगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथों में खड़्ग थमा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पति को जो रण में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भेजती थीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विजयी होकर ही लौटने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वचन लेती थीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो क्षत्राणी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या कायर थीं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वेश बदल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीर सैनिकों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सखियों के भेष में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पालकियों में साथ ले गईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आक्रांता की कैद से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पति को मुक्त कराया, जिसने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो वीरांगना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रानी पद्मावती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या कायर थीं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिरंगियों की कैद में पड़ जाय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इससे से पहले, वीर ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को गोली मार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने प्राणों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बलिदान दिया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो चंद्रशेखर आज़ाद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या कायर थे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जौहर, जान के डर से नहीं किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किया अपनी आन-बान की खातिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इज़्ज़त-आबरू, उन क्षत्राणियों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राणों से भी प्यारी थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीर राजपूतों की ऐसी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्धांगिनियाँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या वे कायर थीं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं! कायर नही!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राष्ट्र की आन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने मान के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राण अर्पित करने वाली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे असाधारण नारियाँ थीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रणभूमि में लड़ते-लड़ते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीरगति पाना भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर होता संभव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो वीरांगनाएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब पीछे हटने वाली थीं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुत्सित विचारों वाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह क्रूर आततायी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महीनों से किले को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घेरे बैठा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मान-सम्मान बचाने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई विकल्प उनके पास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब कहाँ बचा था?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-देवेंद्र भण्डारी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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