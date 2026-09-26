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जहाँ मौन ही मंत्र है

Devaki Nandan

Devaki Nandan

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                            ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कहता है —
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊष्मा हमेशा गर्म से ठंडी ओर बहती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और समय के साथ हर व्यवस्था में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अव्यवस्था बढ़ती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अव्यवस्था माने — बिखराव, शोर, अराजकता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुव्यवस्था माने — ठहराव, लय, मौन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीचे घाटी में जीवन की गति तेज है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ उत्सव है, उमंग है, शोर भी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और ऊपर हिमालय में ठहराव है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ तप है, मौन है, सृजन की कोर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो नियम तो यही कहेगा —
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गति हमेशा तेज से ठहराव की ओर बहेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि बीच में कोई मर्यादा न रखी जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसीलिए तो पुरखों ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस ठंडे धाम के चारों ओर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अदृश्य मर्यादा बना रखी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहा था — यहाँ शंख भी धीरे बजाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि जहाँ मौन ही मंत्र है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ संयम ही सबसे बड़ी पूजा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जाने-अनजाने हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मर्यादा ही भूल आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम अनजाने में अपनी वही तेज गति,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी ठहरे हुए आँगन में ले आए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम कहते हैं — हम उत्सव जगा रहे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विज्ञान धीरे से कहता है —
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मित्र, तुम ऊष्मा को गलत दिशा में बहा रहे हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये पंक्तियाँ किसी पर अंगुली नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही मन पर एक दस्तक हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये किसी का उत्सव भंग करने को नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस मौन का मोल समझाने की हक हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि किसी कोने में चोट लगे, तो क्षमा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये पीड़ा वैर की नहीं, प्रेम की है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम सब उसी हिमालय के अंश हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हिमालय हम सबके हृदय में है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-देवकी नन्दन
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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56 मिनट पहले

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