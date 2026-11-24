तुम को देखा तो

तुम को देखा तो देखता रह गया,

हुस्न आँखों में ही बसा रह गया।



मदभरी नज़रों से मय पिलाई तो,

बेख़ुद हम हुए और नशा रह गया।



पर्दा तुम ने हटाया चेहरे से जब,

घटा में चाँद भी छिपता रह गया।



मासूमियत और भोलापन तुम्हारा,

दिल में तेरा अक्स बना रह गया।



मुस्कुरा कर तुमने एक बार देखा,

आँखों में हसीन सपना रह गया।



तुम्हें देखें या कि तुम से बात करें,

कुछ कहा, कुछ अनकहा रह गया।



हमसफ़र जब से तुम हुए "शमीम",

तब से पीछे ये ज़माना रह गया।

- देवेन्द्र सचदेवा "शमीम"

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एक घंटा पहले