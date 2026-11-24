मोजिज़-बयानी

जो भी तेरी है मेरी कहानी भी वही है,

तेरी मेरी मोजिज़-बयानी भी वही है।



ये आसमाँ और ज़मीं है सब के वास्ते,

हासिल सभी को हवा पानी भी वही है।



दिल की धड़कनें एक सी है सभी की

तुम देख लो सुन के रवानी भी वही है।



इंसान हम सभी हैं एक दूजे के लिए,

अपनी फ़ितरत-ए-इंसानी भी वही है।



रब के ही नूर से रौशन है ये कायनात,

अहले-जहाँ पर मेहरबानी भी वही है।



क्यों हैं हमारे दरमियाँ रंजिशें "शमीम",

तेरी हो या मेरी ज़िंदगानी भी वही है।

- देवेन्द्र सचदेवा "शमीम"

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले